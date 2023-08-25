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Аналітики повідомили, чим для Лукашенка може обернутися загибель Пригожина 

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Олена КапнікОлена Капнік
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Аналітики повідомили, чим для Лукашенка може обернутися загибель Пригожина 

Олександр Лукашенко. / Фото: Associated Press

В ISW повідомили про сигнали для білоруського диктатора.

Загибель ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина в авіакатастрофі, ймовірно, стала для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка сигналом про різке скорочення можливостей для переговорів із Кремлем, а також про приховану загрозу його намаганням чинити опір інтеграції до союзної держави.

Про це йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW)

"Угода від 24 червня між Путіним, Пригожиним і білоруським "президентом" Олександром Лукашенком, ймовірно, була визнана недійсною через знищення літака Пригожина.  Смерть Пригожина, ймовірно, скасувала ключову основу цієї угоди, зробивши решту її - спірною", - вважають експерти.

В ISW прогнозують: цілком ймовірним є те, що Лукашенко зберігатиме мовчання з цього приводу, щоб уникнути провокацій Путіна та "подальшого ризику для свого і без того вразливого становища". Особливо на тлі того, вчинок диктатора Білорусі щодо прямих переговорів із Пригожиним у червні, а потім вихваляння своєю роллю, яку він зіграв, значно збентежив очільника Кремля Володимира Путіна. 

Аналітики Інституту зауважують, що безпека та виживання ватажка "вагнерівців", ймовірно, були вирішальними для угоди від 24 червня, у якій Путін нібито пообіцяв невизначені "гарантії безпеки"  самому Пригожину та його ПВК у Білорусі. 

Як повідомлялося, після повідомлень про загибель Євгена Пригожина стало відомо, що бойовики "Вагнера" намагаються покинути територію Білорусі.

Зокрема, із супутникових знімків видно, що табір "вагнерівців" у Білорусі активно демонтують. Зі світлин зрозуміло, що третину всіх наметів уже прибрали.

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Дата публікації
Перегляди
955
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