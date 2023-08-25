Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

15-річна донька Лідії Таран кардинально змінила колір волосся та коротко підстриглася

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
855
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
15-річна донька Лідії Таран кардинально змінила колір волосся та коротко підстриглася

Лідія Таран з донькою / Фото: Instagram Лідії Таран

Василина неочікувано показалася на "Майдані Незалежності".

Донька ведучої та кореспондентки ТСН Лідії ТаранВасилина – здивувала кардинально новим іміджем.

Так, в Instagram-stories 15-річна дівчина опублікувала кадр, на якому у білій сукні позувала у самому центрі Києва – на "Майдані Незалежності". Василина вітала з Днем Незалежності України.

"З Днем Незалежності, рідна", - написала донька Таран.

Донька Лідії Таран / © instagram.com/_vsldm_
Донька Лідії Таран / Фото: instagram.com/_vsldm_

На світлині Василина здивувала новим образом. Дівчина кардинально змінила колір волосся. Більше донька Лідії Таран не русява, а брюнетка. Окрім того, 15-річна Василина зістригла волосся, і тепер його довжина трішки вище плечей.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни в Україні Лідія Таран разом з донькою мешкає у Франції. За кордоном Василина здобуває освіту. Та не лише донька ведучої навчається. Лідія Таран теж стала студенткою у Франції.

Нагадаємо, нещодавно донька ведучої Олі Фреймут кардинально змінила образ. Дівчина перефарбувала своє волосся у темний колір та показала, який тепер вигляд має.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
855
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація