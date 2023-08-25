В Україні зафіксували землетрус: де саме і чи є загроза

В Україні 24 серпня зареєстрували землетрус в районі села Балківці, що в Чернівецької області. Його магнітуда – 1,6 за шкалою Ріхтера на глибині 7 км.

Про це йдеться на сайті Головного центру спеціального контролю.

Чи можуть бути наслідки

Як повідомляють у центрі, попередньо, землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією він належить до невідчутних.

"Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", – пояснюють фахівці.

Додається, що раніше землетрус з території Чернівецької області було зафіксовано 21.01.2023 року магнітудою 3,1.

Нагадаємо, у Закарпатській області у вівторок, 15 серпня, стався землетрус магнітудою 2,2 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів перебував за 23 км на схід від Ужгорода.

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