У Північній Кореї поблизу ядерного полігону сталися два землетруси

На полігоні Пунгері Північна Корея провела усі шість своїх ядерних випробувань.

У неділю, 13 серпня, поряд з ядерним полігоном у Північній Кореї сталися два природні землетруси.

Про це повідомляє Yonhap News з посиланням на державне метеорологічне агентство Південної Кореї.

Перший землетрус магнітудою 2,7 стався приблизно за 40 кілометрів на північний захід від Кілджу, провінція Північний Хамгьонг, о 03:13 годині ранку за місцевим часом.

Другий землетрус магнітудою 2,3 стався за 42 км на північний захід від Кілджу о 07:55 годині ранку. Епіцентр першого землетрусу знаходився на глибині 15 км, тоді як епіцентр другого землетрусу – на глибині 5 км. Повідомлень про пошкодження внаслідок землетрусів не надходило.

Кільджу є місцем для ядерного полігону Пунгері, де Північна Корея провела усі шість своїх ядерних випробувань. Лише у 2022 році в цьому районі сталося вісім природних землетрусів.