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У Північній Кореї поблизу ядерного полігону сталися два землетруси

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Північній Кореї поблизу ядерного полігону сталися два землетруси

Фото: cxid.info

На полігоні Пунгері Північна Корея провела усі шість своїх ядерних випробувань.

У неділю, 13 серпня, поряд з ядерним полігоном у Північній Кореї сталися два природні землетруси.

Про це повідомляє Yonhap News з посиланням на державне метеорологічне агентство Південної Кореї.

Перший землетрус магнітудою 2,7 стався приблизно за 40 кілометрів на північний захід від Кілджу, провінція Північний Хамгьонг, о 03:13 годині ранку за місцевим часом.

Другий землетрус магнітудою 2,3 стався за 42 км на північний захід від Кілджу о 07:55 годині ранку. Епіцентр першого землетрусу знаходився на глибині 15 км, тоді як епіцентр другого землетрусу – на глибині 5 км. Повідомлень про пошкодження внаслідок землетрусів не надходило.

Кільджу є місцем для ядерного полігону Пунгері, де Північна Корея провела усі шість своїх ядерних випробувань. Лише у 2022 році в цьому районі сталося вісім природних землетрусів.

Фото з веб-сайту Геологічної служби США, яка показує розташування Пунгері (червона позначка), північнокорейського ядерного полігону / ©
Фото з веб-сайту Геологічної служби США, яка показує розташування Пунгері (червона позначка), північнокорейського ядерного полігону

Раніше повідомлялося, що у четвер, 10 серпня, на сході Туреччини стався сильний землетрус. Багато наляканих людей відразу після підземних поштовхів вистрибували на вулицю просто з балконів.

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Дата публікації
Перегляди
83
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