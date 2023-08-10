В Україні стався землетрус

У четвер, 10 серпня, у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Фахівці встановили, що епіцентр землетрусу був 10 км на схід від міста Ужгород Закарпатської області на глибині 5 км. Підземні поштовхи зафіксували о 10:36.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Останній зареєстрований землетрус у цьому районі був 14 січня 2022 року з магнітудою 1,5.

"Протягом 2020-2023 рр. з района міста Ужгород було зареєстровано 7 землетрусів, найбільш потужні з яких відбулись 19 та 27 квітня 2020 року з магнітудами 3,1 та 3,2 відповідно", - сказано у повідомленні.

Землетрус на Закарпатті 10 серпня. ФОТО: скрин

Нагадаємо, востаннє в Україні землетрус фіксували 31 липня, який стався також у Закарпатській області.

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