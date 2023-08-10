Кого Путін найбільше боїться у житті: відповів політолог

Є люди із оточення Путіна, які його переконують, що "краще вже не буде", потрібно завершувати війну.

Російський президент-диктатор Володимир Путін найбільше боїться появи контреліти, оскільки у них є політичні ресурси, які підтримують силовики.

Таку думку висловив Політолог Дмитро Орєшкін розповів 24 Каналу.

За його словами, оточення очільника Кремля тисне на нього ухвалити так званий "мирний план". Є люди, які йому говорять, що "краще вже не буде", маючи на увазі війну в Україні.

"Але не факт, що вони мають достатній вплив, аби серйозно тиснути на Путіна. Серйозно тиснути на Путіна може лише Україна або західні партнери", - вважає політолог.

"З ними Путін жорстко бореться. Наприклад, генерал Суровікін чи Мізинцев. Умовно, людей з групи Пригожина та самого Пригожина", – додав Орєшкін.

Як повідомляли раніше, очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав президента, який може натиснути на Путіна та повернути "зернову угоду".

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