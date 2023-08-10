Чмут про "повільність" контрнаступу: "Хочемо швидко – буде більше жертв"

Волонтер зазначив, що проблем із темпом контрнаступу немає, "якщо ви його не визначаєте собі".

Із темпом контрнаступу немає проблем, якщо немає завдання звільняти, наприклад, кілометр територій на день. А таке завдання завжди коштує життів військових.

Про це ветеран АТО, директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут сказав у інтерв'ю "РБК-Україна".

Чмут ствердно відповів на запитання журналіста про те, чи не перегріті очікування від контрнаступу, через що зараз пересічний українець відчуває розчарування.

"Так і є, на жаль. Але треба рухатись далі. Треба пояснювати, говорити людям, треба просто нормально комунікувати. Я колись казав, що для того, щоб потім не червоніти, треба не обманювати", – розповів волонтер.

Він зазначив, що проблем з темпом контрнаступу немає, "якщо ви його не визначаєте собі".

"Якщо у вас ціль – звільняти територію України і ви це робите, то ви молодці. Питання зі швидкістю можуть бути тоді, коли з'являється якась задача: "кілометр в день". Але ця задача завжди чогось коштує. В першу чергу – людей. Відповідно, хочемо швидко – буде більше жертв, в рази", – зазначив Чмут.

Нагадаємо, в Білому домі заявила про те, що український контрнаступ відбувається не так швидко, як очікувалося. Однак ЗСУ, хоч і не без труднощів, продовжують простуватися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Контрнаступление ВСУ будет длительным! Когда освобождение Крыма? | Александр Коваленко"

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