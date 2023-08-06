Буданов зробив заяву щодо контрнаступу ЗСУ

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов дав інтерв’ю болгарському телеканалу bTV, під час якого розповів просування наступальних дій ЗСУ та "зернову угоду".

Про це інформує пресслужба ГУР.

Головний розвідки України закливав світ "не бути заручником дій однієї країни-терориста Росії". Він наголосив, що ворожі атаки на портову інфраструктуру й зерносховища України – "це ще одне свідчення російського злочину проти людяності".

"Через те, що ми скоротили експорт зерна, страждають в основному незабезпечені країни, які у продовольчому сенсі залежать від України – в основному це країни Азії та Африки. Ми знову почнемо експортувати зерно, подобається це росії чи ні", - запевнив Буданов.

За його словами, Україна вживає заходів, аби відновити обсяги експорту.



Щодо контрнаступу української армії, Буданов розповів, що наступальні дії на фронті тривають.

"На Бахмутському напрямку трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже", - зазначив він.

Керівник ГУР висловив вдячність Болгарії за військову підтримку у війні проти Росії.



"Болгарія передала нам значну кількість зброї, але головне – збільшує обсяги виробництва нових боєприпасів. Потреби дуже високі, тому для нас це життєво важливо. Україна завжди пам’ятатиме і буде вдячна за ту допомогу, яку нам надає Болгарія", - підкреслив він.

Нагадаємо, як повідомляє Генштаб, протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень між українською та російською арміями. Зокрема, на Лиманському напрямку ворог вів безуспішнеі наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області.

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