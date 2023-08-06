Буданов сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов дал интервью болгарскому телеканалу bTV, в ходе которого рассказал продвижение наступательных действий ВСУ и "зерновое соглашение".

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Главный разведки Украины закливал мир "не быть заложником действий одной страны-террориста России". Он подчеркнул, что вражеские атаки на портовую инфраструктуру и зернохранилища Украины – "это еще одно свидетельство российского преступления против человечности".

"Из-за того, что мы сократили экспорт зерна, страдают в основном необеспеченные страны, в продовольственном смысле зависящие от Украины – в основном это страны Азии и Африки. Мы снова начнем экспортировать зерно, нравится это россии или нет", — заверил Буданов.

По его словам, Украина принимает меры, чтобы восстановить объемы экспорта.



Относительно контрнаступления украинской армии, то Буданов рассказал, что наступательные действия на фронте продолжаются.

"На Бахмутском направлении чуть быстрее, чем на юге, но время покажет", – отметил он.

Руководитель ГУР выразил благодарность Болгарии за военную поддержку в войне против России.



"Болгария передала нам значительное количество оружия, но главное – увеличивает объемы производства новых боеприпасов. Потребности очень высокие, поэтому для нас это жизненно важно. Украина будет всегда помнить и будет благодарна за ту помощь, которую нам оказывает Болгария", — подчеркнул он.

Напомним, как сообщает Генштаб, в течение суток произошло более 30 боевых столкновений между украинской и российской армиями. В частности, на Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области.

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