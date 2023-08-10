ЗСУ мали успіх біля Урожайного та Старомайорського - Генштаб

Сили оборони продожують наступ на трьох напрямках та мали успіх біля Урожайного та південнно-східніше Старомайорського Донецької області.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

За його словами, у напрямку Урожайного, південніше та південнно-східніше Старомайорського закріплюються на досягнутих рубежах.

Тим часом, російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди, Новомихайлівки та зазнали втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, зазнчив Ковальов.

Також українські воїни продовжують вести наступ південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

"На Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони продовжують стримувати ворога. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Дружби, здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки", - розповів речник Генштабу.

Старомайорське Донецької області на мапі. ФОТО: Deepstatemap

Як повідомляли раніше, за даними ранкового зведення Генштабу, окупанти намагалися йти в наступ на деяких ділянках фронту.

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