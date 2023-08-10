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ВСУ имели успех у Урожайного и Старомайорского — Генштаб

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ВСУ имели успех у Урожайного и Старомайорского — Генштаб

Вооруженные силы на фронте / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские воины продолжают вести наступление южнее города Бахмут.

Силы обороны продолжают наступление на трех направлениях и имели успех возле Урожайного и юго-восточнее Старомайорского Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского закрепляются на достигнутых рубежах.

Между тем, российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в район и Новокалиново, Авдеевки, Победы, Новомихайловки и понесли потери в личном составе, вооружении и технике, отметил Ковалев.

Также украинские воины продолжают вести наступление южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

"На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать врага. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Дружбы, предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки", — рассказал спикер Генштаба.

Старомайорское Донецкой области на карте. ФОТО: Deepstatemap / ©
Старомайорское Донецкой области на карте. ФОТО: Deepstatemap

Как сообщалось ранее, по данным утреннего возведения Генштаба, оккупанты пытались идти в наступление на некоторых участках фронта.

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Дата публикации
Просмотры
1542
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