Астрологический прогноз на 9-10 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 24-й лунный день, который продлится почти двое суток, идеален для творчества – в нем преуспеют даже те, кто в плане профессии крайне далек от креатива.

Символ дня: Утес.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, медовый, янтарный.

Счастливые камни дня: голубой нефрит, черная яшма, воздушный обсидиан, гроссуляр.

За какую часть тела отвечает: лимфатическая система.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут быстро и без последствий, но только в том случае, если их вовремя лечить.

Питание дня: желательно сосредоточиться на полезной еде – постном вареном мясе, овощах и фруктах, а вот от быстрых углеводов – мучных изделий, колбасы, сладостей и газировки – лучше отказаться.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться категорически.

Дачные работы дня: день благоприятен для благоустройства дачного участка и начала строительства на нем.

Магия и мистика дня: день благоприятен для приобретения магических знаний и гаданий на любовь.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, есть у человека творческие наклонности или нет, и если таковые имеют, то в какую сторону и как стоит их развивать.

Табу дня: под запретом находятся любые домашние дела – прежде всего, ремонт, даже если речь идет всего лишь о поклейке обоев.

Цитата дня: «Находясь в единстве с самим собой, невозможно даже помыслить о конфликте» (писатель и философ Экхарт Толле).

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