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Астрологический прогноз на 9-10 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
54
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 9-10 августа

Астрологический прогноз на 9-10 августа / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 24-й лунный день, который продлится почти двое суток, идеален для творчества – в нем преуспеют даже те, кто в плане профессии крайне далек от креатива.

Символ дня: Утес. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, медовый, янтарный. 

Счастливые камни дня: голубой нефрит, черная яшма, воздушный обсидиан, гроссуляр. 

За какую часть тела отвечает: лимфатическая система. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут быстро и без последствий, но только в том случае, если их вовремя лечить.

Питание дня: желательно сосредоточиться на полезной еде – постном вареном мясе, овощах и фруктах, а вот от быстрых углеводов – мучных изделий, колбасы, сладостей и газировки – лучше отказаться. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться категорически. 

Дачные работы дня: день благоприятен для благоустройства дачного участка и начала строительства на нем. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для приобретения магических знаний и гаданий на любовь. 

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, есть у человека творческие наклонности или нет, и если таковые имеют, то в какую сторону и как стоит их развивать. 

Табу дня: под запретом находятся любые домашние дела – прежде всего, ремонт, даже если речь идет всего лишь о поклейке обоев. 

Цитата дня: «Находясь в единстве с самим собой, невозможно даже помыслить о конфликте» (писатель и философ Экхарт Толле). 

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Дата публикации
Просмотры
54
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