ЗАЭС – на грани блэкаута: станция потеряла питание с основной линии

В случае блэкаута главную угрозу ядерной и радиационной безопасности представляет пребывание четвертого энергоблока станции в состоянии "горячей остановки".

Оккупированная Запорожская АЭС в ночь на 10 августа потеряла питание с основной внешней линии электропередачи и снова оказалась на грани блэкаута.

Об этом сообщили в компании "Энергоатом".

ЗАЭС ночью потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. После этого станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию напряжением 330 кВ. Если будет отключена и эта линия, станции грозит потеря внешнего питания (блэкаут).

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"В случае этого сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячая остановка", которую оккупанты используют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования)", — отметили в "Энергоатоме".

Если АЭС полностью потеряет внешнее питание, отключатся главные циркуляционные насосы станции и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции", пояснил и.о. исполнительного директора компании "Энергоатом" Тарас Ткач.

"В этом случае необходимо срочно "разохлодить" его при отсутствии охлаждающих насосов", — подчеркнул Ткач.

В компании добавили, что такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что дальнейшая оккупация ЗАЭС и управление станцией нелегитимным и неподготовленным российским руководством постоянно приближает к катастрофе АЭС.

"Именно поэтому Запорожскую АЭС необходимо немедленно вернуть под полный контроль законного оператора — НАЭК "Энергоатом" с последующим приведением станции к нормальному режиму эксплуатации и восстановлением ядерной и радиационной безопасности объекта", — заявили в "Энергоатоме".

Напомним, ранее в МАГАТЭ подтвердили, что на территории Запорожской АЭС установлены противопехотные мины. Миссия агентства сообщила о взрывчатке оккупационному "руководству" станции, а те назвали это "военным решением".

Как заявлял глава Госинспекции по ядерному регулированию Украины Олег Кориков, на ЗАЭС очень много признаков повышенной аварийной опасности. Об этом свидетельствуют действия российских захватчиков.

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