Минэнерго: реактор ЗАЭС может взорваться в любой момент

Минирование ЗАЭС, а также боевые действия в непосредственной близости от ядерного объекта, угрожают безопасности целого региона.

Об этом пишет издание Politico.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечает, что оккупанты полностью отключили украинскую сторону от мониторинга ситуации на ЗАЭС, в связи с чем в Минэнерго убеждены, что взрыв на станции может произойти в любой момент.

"Он (реактор – ред.) может взорваться в любой момент. Мы просто не знаем, когда. Россияне полностью отключили нас от систем мониторинга безопасности. Мы доверяем нашей военной разведке и экспертам МАГАТЭ на местах. Но у нас нет контроля над станцией, и это настораживает", – заявил министр.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в отчете МАГАТЭ от 24 июля.

В публикации говорится, что сотрудники организации обнаружили несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренними и внешними изгородями по периметру Запорожской АЭС.

По словам экспертов, противопехотные мины разместили российские военнослужащие в зоне, недоступной работникам ЗАЭС.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что даже при самом плохом сценарии катастрофы на Запорожской АЭС таких последствий, как после Чернобыля или Фукусимы, для населения не будет.

В ГУР МО предупредили о возможных провокациях на территории Запорожской АЭС со стороны российских оккупантов с применением тяжелого вооружения.

В "Энергоатоме" сообщили 24 июля, что по приказу российских оккупантов на Запорожской АЭС энергоблок №4 был переведен в режим "горячий останов". Это чревато ядерной и радиационной безопасностью из-за длительного простоя оборудования, отсутствия надлежащего технического обслуживания и ремонта.