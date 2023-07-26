Самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пассажирки

В Алжире самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за смерти пассажирки на борту.

Об этом пишет УНН.

Инцидент произошел на борту авиарейса, вылетевшего из аэропорта Стамбула в Марракеш, Марокко. Экипаж самолета заподозрил странное после того, как пассажирка направилась в туалет и надолго задержалась там.

Когда дверь туалета открыли – пассажирка была в бессознательном состоянии. Ей попытались оказать помощь бортпроводница и врач, но безрезультатно. Экипаж решил экстренно совершить посадку в Алжире.

После приземления самолета на его борт поднялись парамедики и подтвердили смерть пассажирки. Алжирские власти начали расследование инцидента. Рассматривают и версию самоубийства.

Напомним, в Греции разбился самолет ВВС, тушивший лесной пожар, на борту находились два пилота (видео).

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