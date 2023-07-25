В Греции разбился самолет ВВС, тушивший лесной пожар (видео)

В Греции 25 июля разбился самолет, тушивший масштабные лесные пожары в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Кадры аварии опубликовал местный телеканал EPT. На видео видно, как самолет сбрасывает воду на огонь, а затем врезается в склон холма и загорается. Как отмечается, авария произошла над городом Каристос на острове Эвия, к востоку от Афин.

Греческие Военно-воздушные силы заявили, что на борту самолета-амфибии Canadair CL-215 было два летчика.

К месту происшествия прибыли два вертолета для проведения поисково-спасательной операции. О судьбе летчиков пока неизвестно.

Напомним, в Греции тысячи человек были эвакуированы из частных домов, пансионатов и гостиниц после того, как лесные пожары охватили страну. Греция пострадала от длительного периода чрезвычайной жары, а сильный ветер усложняет сдерживание распространения огня. Так, тысячи людей бежали с острова Родос (видео).

Впоследствии власти сообщили об эвакуации с острова Корфу (видео).

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