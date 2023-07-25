В Турции произошло мощное землетрясение

Юг Турции всколыхнуло землетрясение.
В турецкой провинции Адана 25 июля произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.
Об этом сообщает Daily Sabah.
По данным Директората по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 08:44 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Козан на глубине 11 километров.
По предварительным данным, значительных разрушений и пострадавших нет.
Напомним, 6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Впоследствии были еще два – магнитудой 7,7 и 7,6 балла. Они стали самыми сильными на территории страны с 1939 года. По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли более 50 тысяч человек.
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