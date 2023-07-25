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У Туреччині стався потужний землетрус

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Туреччині стався потужний землетрус

У Туреччині стався потужний землетрус. / Фото: pixabay.com

Південь Туреччини сколихнув землетрус.

У турецькій провінції Адана 25 липня стався землетрус магнітудою 5,5 бала.   

Про це повідомляє Daily Sabah.

За даними Директорату з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD), підземні поштовхи були зафіксовані о 08:44 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу був у районі Козан на глибині 11 кілометрів.

За попередніми даними, значних руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Згодом були ще два - магнітудою 7,7 і 7,6 бала. Вони стали найсильнішими на території країни від 1939-го. За останніми даними, внаслідок землетрусіву Туреччині загинуло понад 50 тисяч осіб.

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Дата публікації
Перегляди
2075
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