В Украине произошло землетрясение

По классификации землетрясение относится к неощутимым.

В Полтавской области произошло землетрясение. Толчки магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 21:42

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

"Подземные толчки на глубине 7 километров зафиксировали в 20 километрах к западу от города", – говорится в сообщении.

По классификации землетрясение относится к неощутимым.

"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами", – отмечает центр.

Напомним, землетрясения на территории Полтавской области регистрировались и ранее, в том числе последние из них 14 января 2023 с магнитудой 2,7 и 03 октября 2022 с магнитудой 3,4.

8 июня 2023 в Полтавской области зарегистрировали землетрясение магнитудой (по шкале Рихтера) 3,7.

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