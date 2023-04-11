Извержение вулкана на Камчатке: все подробности

В ночь на вторник, 11 апреля, на российской Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Сначала 20-километровое пепеловое облако накрыло несколько поселков, после чего в регионе объявили "красный код" — самый высокий уровень опасности для самолетов.

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Через несколько часов ситуация значительно ухудшилась, ведь облако распространилось на 500 километров. В МЧС РФ заявили о риске того, что пепел может добраться и до центральных населенных пунктов полуострова. Жителям Усть-Камчатского района из-за извержения Шивелуча рекомендуют не покидать дома без надобности, в районе закрыли школы и перекрыли движение транспорта.

В селе Ключи, в 50 километрах от вулкана, выпало 8,5 см. пепла. Там работают спасатели, а все больницы и амбулатории перевели на круглосуточный график. Тем временем в местных пабликах продолжают распространять фото и видео извержения вулкана.

Напомним, в конце прошлой недели на полуострове Камчатка произошло извержение вулкана Безымянный. Он выбросил в воздух 12-километровый столб пепла.