В России готовятся к извержению сразу два вулкана (фото)

Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды выбросил столбы пепла на высоту до 5 км. А облако пепла от вулкана Ключевский протянулось на 60 км.

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае РФ очень активизировался, что свидетельствует о подготовке к мощному извержению. Еще один вулкан на восточном побережье полуострова Камчатки Ключевская Сопка в ночь на 20 ноября начал выбрасывать "раскаленные бомбы" с частотой до 10 взрывов в час.

Об этом сообщили корреспонденты мировых изданий и российские СМИ.

Вулкан Шивелуч на Камчатке, очевидно, тоже готовится к извержению. Ученые советуют людям держаться на расстоянии не менее 16 км.

Ил vulcano Shiveluch в #kamchatka è diventato estremamente attivo, il che indica и preparativi per una potente eruzione GUMCHS regionale, domenica il vulcano ha emesso cenere l'altezza del colonne di cenere era di 5mila и 4,6mila pic.twitter.com/8oVEk45hk7 — Leandro Pinto Dias (@leandro_press) November 20, 2022

Фотографии вулкана обнародовал итальянский корреспондент Леандро Пинто Диас.

Шивелук Volcano в Камчатке (remember ваши риски boards, малыши) является идеальным brewing для eruption. Scientists являются advising people to stay at least 10 miles away. The photos awesome. https://t.co/ShlFcxziPy pic.twitter.com/IvYvug8JJ3 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) November 20, 2022

Из-за значительной глубины кратера Ключевского (около 200 м) лишь некоторые из "бомб" видны над краем.

Shiveluch Volcano — Kamchatka Россия pic.twitter.com/YopUIER4eK — Catasach (@catasach369) November 19, 2022

"Вулкан Шивелуч — Камчатка Россия", — подписал фотографии пользователь Catasach.

Напомним, в октябре произошло разрушительное землетрясение на Филиппинах. Тогда пострадали не менее 36 человек, закрыт аэропорт и школы.

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А накануне в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.

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