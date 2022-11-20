Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России готовятся к извержению сразу два вулкана (фото)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
2231
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России готовятся к извержению сразу два вулкана (фото)

Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды выбросил столбы пепла на высоту до 5 км. А облако пепла от вулкана Ключевский протянулось на 60 км.

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае РФ очень активизировался, что свидетельствует о подготовке к мощному извержению. Еще один вулкан на восточном побережье полуострова Камчатки Ключевская Сопка в ночь на 20 ноября начал выбрасывать "раскаленные бомбы" с частотой до 10 взрывов в час.

Об этом сообщили корреспонденты мировых изданий и российские СМИ.

Вулкан Шивелуч на Камчатке, очевидно, тоже готовится к извержению. Ученые советуют людям держаться на расстоянии не менее 16 км.

Фотографии вулкана обнародовал итальянский корреспондент Леандро Пинто Диас.

Из-за значительной глубины кратера Ключевского (около 200 м) лишь некоторые из "бомб" видны над краем.

"Вулкан Шивелуч — Камчатка Россия", — подписал фотографии пользователь Catasach.

Напомним, в октябре произошло разрушительное землетрясение на Филиппинах. Тогда пострадали не менее 36 человек, закрыт аэропорт и школы.

А накануне в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2231
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация