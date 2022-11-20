У Росії готуються до виверження одразу два вулкани (фото)

Вулкан Шивелуч на Камчатці двічі викинув стовпи попелу на висоту до 5 км. А хмара попелу від вулкана Ключевський простяглася на 60 км.

Вулкан Шивелуч у Камчатському краї РФ надзвичайно активізувався, що свідчить про підготовку до потужного виверження. Ще один вулкан на східному узбережжі півострова Камчатки Ключевська Сопка в ніч проти 20 листопада почав викидувати "розпечені бомби" із частотою до 10 вибухів на годину.

Про це повідомили кореспонденти світових видань та російські ЗМІ.

Вулкан Шивелуч на Камчатці, вочевидь, теж готується до виверження. Вчені радять людям триматися на відстані принаймні 16 км.

Il vulcano Shiveluch in #kamchatka è diventato estremamente attivo, il che indica i preparativi per una potente eruzione GUMCHS regionale, domenica il vulcano ha emesso cenere l'altezza delle colonne di cenere era di 5mila e 4,6mila metri#leandro_press #bidello_armato #russia pic.twitter.com/8oVEk45hk7 — Leandro Pinto Dias (@leandro_press) November 20, 2022

Фотографії вулкану оприлюднив італійський кореспондент Леандро Пінто Діас.

The Shiveluch Volcano in Kamchatka (remember your Risk boards, kids) is apparently brewing for an eruption. Scientists are advising people to stay at least 10 miles away. The photos are awesome. https://t.co/ShlFcxziPy pic.twitter.com/IvYvug8JJ3 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) November 20, 2022

Через значну глибину кратера Ключевського (близько 200 м) лише деякі з "бомб" видно над краєм.

Shiveluch Volcano - Kamchatka Russia pic.twitter.com/YopUIER4eK — Catasach (@catasach369) November 19, 2022

"Вулкан Шивелуч - Камчатка Росія", - підписав світлини користувач Catasach.

Нагадаємо, у жовтні стався руйнівний землетрус на Філіппінах. Тоді постраждали щонайменше 36 людей, закрито аеропорт та школи.

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А напередодні в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,1.

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