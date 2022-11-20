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У Росії готуються до виверження одразу два вулкани (фото)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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У Росії готуються до виверження одразу два вулкани (фото)

Вулкан Шивелуч на Камчатці двічі викинув стовпи попелу на висоту до 5 км. А хмара попелу від вулкана Ключевський простяглася на 60 км.

Вулкан Шивелуч у Камчатському краї РФ надзвичайно активізувався, що свідчить про підготовку до потужного виверження. Ще один вулкан на східному узбережжі півострова Камчатки Ключевська Сопка в ніч проти 20 листопада почав викидувати "розпечені бомби" із частотою до 10 вибухів на годину.

Про це повідомили кореспонденти світових видань та російські ЗМІ.

Вулкан Шивелуч на Камчатці, вочевидь, теж готується до виверження. Вчені радять людям триматися на відстані принаймні 16 км.

Фотографії вулкану оприлюднив італійський кореспондент Леандро Пінто Діас.

Через значну глибину кратера Ключевського (близько 200 м) лише деякі з "бомб" видно над краєм.

"Вулкан Шивелуч - Камчатка Росія", - підписав світлини користувач Catasach.

Нагадаємо, у жовтні стався руйнівний землетрус на Філіппінах. Тоді постраждали щонайменше 36 людей, закрито аеропорт та школи. 

А напередодні в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,1.

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Дата публікації
Перегляди
2063
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