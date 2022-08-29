В Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,1

Агентство з надзвичайних ситуацій Індонезії попередило про ймовірність повторних поштовхів.

Біля берегів індонезійського острова Суматра вранці 29 серпня сталася серія підземних поштовхів, магнітуда останнього становила 6,1.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Агентства метеорології, кліматології та геофізики Індонезії, перший підземний поштовх у районі островів Ментавай, що біля західного узбережжя Суматри, було зафіксовано 29 серпня перед світанком. Його магнітуда становила 5,2.

Другий підземний поштовх магнітудою 5,4 зафіксовано менш ніж через годину після першого, а згодом стався і третій магнітудою 6,1.

За даними Агентства, повідомлення про постраждалих не надходили, але є незначні пошкодження будівель на острові Сіберут.

Агентство також попередило про ймовірність повторних поштовхів.

Місто Паданґ 2009 року постраждало від землетрусу магнітудою 7,6, внаслідок якого загинуло понад 1100 людей.

Індонезія розташована у так званому "Тихоокеанському вогняному кільці", де стикаються різні тектонічні плити земної кори та створюють часту сейсмічну активність.

Нагадаємо, в Ісландії почалося виверження вулкана поблизу головного аеропорту країни.

Читайте також: