В Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1

У берегов индонезийского острова Суматра утром 29 августа произошла серия подземных толчков, магнитуда последнего составила 6,1.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, первый подземный толчок в районе островов Ментавай, у западного побережья Суматры, был зафиксирован 29 августа перед рассветом. Его магнитуда составила 5,2.

Второй подземный толчок магнитудой 5,4 зафиксирован менее чем через час после первого, а затем произошел и третий магнитудой 6,1.

По данным Агентства, сообщения о пострадавших не поступали, но есть незначительные повреждения построек на острове Сиберут.

Агентство также предупредило о вероятности повторных толчков.

Город Паданг в 2009 году пострадал от землетрясения магнитудой 7,6, в результате которого погибли более 1100 человек.

Индонезия расположена в так называемом "Тихоокеанском огненном кольце", где сталкиваются разные тектонические плиты земной коры и создают частую сейсмическую активность.

Напомним, в Исландии началось извержение вулкана вблизи главного аэропорта страны.

Читайте также: