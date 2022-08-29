В Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1

Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии предупредило о вероятности повторных толчков.
У берегов индонезийского острова Суматра утром 29 августа произошла серия подземных толчков, магнитуда последнего составила 6,1.
Об этом сообщает Reuters.
По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, первый подземный толчок в районе островов Ментавай, у западного побережья Суматры, был зафиксирован 29 августа перед рассветом. Его магнитуда составила 5,2.
Второй подземный толчок магнитудой 5,4 зафиксирован менее чем через час после первого, а затем произошел и третий магнитудой 6,1.
По данным Агентства, сообщения о пострадавших не поступали, но есть незначительные повреждения построек на острове Сиберут.
Агентство также предупредило о вероятности повторных толчков.
Город Паданг в 2009 году пострадал от землетрясения магнитудой 7,6, в результате которого погибли более 1100 человек.
Индонезия расположена в так называемом "Тихоокеанском огненном кольце", где сталкиваются разные тектонические плиты земной коры и создают частую сейсмическую активность.
Напомним, в Исландии началось извержение вулкана вблизи главного аэропорта страны.
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