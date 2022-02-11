На Сицилії пробудився найбільший вулкан у Європі: відео

На Сицилії пробудився найбільший вулкан у Європі: відео

Попіл і клуби диму здійнялися на 8 км у небо над Сицилією.

На італійському острові Сицилія у Середземному морі розпочалося виверження Етни - найвищого і найактивнішого вулкану на європейському континенті.

Про це повідомляє у п’ятницю, 11 лютого, агентство Reuters.

Нічне небо освітила заграва від розпеченої лави, а клуби попелу та диму, за інформацією Національного інституту геофізики і вулканології Італії. здійнялися над островом на 8 кілометрів угору.

Виверження зосередилося на південно-східному кратері вулкана на висоті близько 2900 метрів. Три потоки лави, які вивергаються з нього, просунулися вже на сотню метрів.

Фото та відео видовищного природного явища публікують користувачі в соцмережах.

#Etna is not exactly famous for producing pyroclastic flows, though they are pretty common during her violent paroxysmal episodes. Here is a nice little one during the powerful paroxysm on the evening of 10 February 2022. pic.twitter.com/p1b5HxuKr0 — Boris Behncke (@etnaboris) February 10, 2022

Як відомо, у горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів, кілька разів на рік один з них викидає лаву та попіл. В середньому виверження трапляється кожні три місяці, останнє велике - відбулося в 1992 році.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Викиди попелу не вплинули на роботу аеропорту в Катанії, який продовжує працювати в звичайному режимі.

Новини світу: на Сицилії знову активізувався вулкан Етна

Нагадаємо, у серпні 2021 року вулкан Етна після вивержень збільшився і встановив новий рекорд висоти - 3357 метрів.

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