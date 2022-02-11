На Сицилии пробудился самый большой вулкан в Европе: видео

Пепел и клубы дыма взмыли на 8 км в небо над Сицилией.

На итальянском острове Сицилия в Средиземном море началось извержение Этны — самого высокого и активного вулкана на европейском континенте.

Об этом сообщает в пятницу, 11 февраля, агентство Reuters.

Ночное небо осветило зарево от раскаленной лавы, а клубы пепла и дыма, по информации Национального института геофизики и вулканологии Италии. поднялись над островом на 8 километров вверх.

Извержение сосредоточилось на юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров. Три извергающихся из него потока лавы продвинулись уже на сотню метров.

Фото и видео зрелищного природного явления публикуют пользователи в соцсетях.

#Etna is not exactly famous for producing pyroclastic flows, though they are pretty common during her violent paroxysmal episodes. Здесь это приятно один человек в течение длительного времени на протяжении 10 февраля 2022 года. — Boris Behncke (@etnaboris) 10 марта 2022

Как известно, в горе Этна расположены от 200 до 400 вулканических кратеров, несколько раз в год один из них выбрасывает лаву и пепел. В среднем извержение случается каждые три месяца, последнее крупное – произошло в 1992 году.

Сообщений о пострадавших не поступало. Выбросы пепла не отразились на работе аэропорта в Катания, который продолжает работать в обычном режиме.

Новости мира: на Сицилии снова активизировался вулкан Этна

Напомним, в августе 2021 года вулкан Этна после извержений увеличился и установил новый рекорд высоты – 3357 метров.

Читайте также: