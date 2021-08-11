3357 метров над уровнем моря: вулкан Этна установил новый рекорд

Самый высокий действующий вулкан в Европе увеличился в размерах.

Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия после извержений установил новый рекорд высоты — 3357 метров.

Новые данные о высоте опубликовали в еженедельном бюллетене по вулканическому, геохимическому и сейсмическому мониторингу вулкана от 10 августа 2021 Национального института геофизики и вулканологии (INGV), сообщает Sky TG24.

Отмечается, что накопление значительного количества пирокластического материала и слоев лавы на конусе юго-восточного кратера — самого молодого и активного из четырех вершинных кратеров Этны — привело к заметной трансформации силуэта вулкана, который увеличился в размерах, достигнув 3357 метров над уровнем моря.

Напомним:

В Италии на острове Сицилия в ночь на 9 августа произошло извержения вулкана Этна. Извержение вызвало землетрясение магнитудой 4,5. Рейсы из аэропорта Катании во вторник утром были отложены.

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