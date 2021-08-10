С грохотом и потоками лавы: на Сицилии вновь проснулся вулкан Этна

С грохотом и потоками лавы: на Сицилии вновь проснулся вулкан Этна

В последний раз на Сицилии вулкан Этна извергался 8 июля.

В Италии на острове Сицилия в ночь на 9 августа произошло извержение вулкана Этна. Извержение вызвало землетрясение магнитудой 4,5. Рейсы из аэропорта Катании во вторник утром были отложены.

Об этом сообщает Rai News.

Отмечается, что извержение вулкана началось примерно в 1:40 ночи и завершилось около 5 утра. Оно сопровождалось громким звуком и потоками лавы.

Напомним:

Вулкан Синабунг активизировался на индонезийском острове Суматра. Столб дыма поднялся на 4,5 километра. А ближайшие города присыпало вулканическим пеплом. Вулкан Синабунг проснулся 11 лет тому назад после четырех веков спячки. С тех пор он периодически извергается, из-за чего уже погибли 25 человек.

на индонезийском острове Суматра. Столб дыма поднялся на 4,5 километра. А ближайшие города присыпало вулканическим пеплом. Вулкан Синабунг проснулся 11 лет тому назад после четырех веков спячки. С тех пор он периодически извергается, из-за чего уже погибли 25 человек. А на вулкане Эбеко, который является одним из самых активных вулканов Курильских островов, в Сахалинской области (РФ) произошел выброс пепла высотой 2 км. Шлейф пепла растянулся от вулкана на 10 км в южном направлении.

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