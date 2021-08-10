Обидел ребенка: в Одессе мужчина ножницами убил соседа

Задержанный говорит, что сосед постоянно оскорблял его семью.
В Одессе мужчина пришел к 57-летнему соседу домой с ножницами и нанес ему шесть смертельных ударов в грудь.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Пострадавшего без признаков жизни обнаружила его сожительница. Женщина вызвала правоохранителей, и они за несколько часов установили причастного к преступлению.
Подозреваемый свою вину отрицать не стал и пояснил: сосед постоянно пил и трогал их семью. Последней каплей стало то, что пьяный мужчина оскорбил его 5-летнюю дочь.
За умышленное убийство мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Черкасской области произошло убийство. 59-летний мужчина топором убил 64-летнюю жену.