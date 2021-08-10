В Украину впервые прибыла Конституция Пилипа Орлика

Документ везут в Киев из Швеции.

Во вторник, 10 августа, в Украину прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Это произошло впервые за более 300 лет, сообщил ТСН.

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Документ под охраной в грузовике везут в Киев из Швеции. Там Конституция сохраняется в Национальном архиве.

По прибытии в украинскую столицу ее отвезут на хранение в Софию Киевскую. Там Конституцию смогут увидеть все желающие уже с 16 августа — об этом ранее сообщал президент Владимир Зеленский. К слову, именно глава государства выступил с такой инициативой к празднованию 30-й годовщины Независимости. Украинский МИД вел переговоры со шведской стороной.

Первую украинскую Конституцию, известную как Конституция Пилипа Орлика, приняли на собрании казачества возле городка Тягина в апреля 1710 года. Реальной силы документ не получил, но вошел в историю как оригинальная правовая достопримечательность, которая впервые в Европе обосновала возможность существования парламентской демократической республики.

Как сообщалось, Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом 5 гривен. Монета изготовлена из нейзильбера, ее характерной приметой станет цветная (красно-черная) лента, которая символизирует вышиванку.

Новости Украины: оригинал конституции Пилипа Орлика привезут в Киев на День Независимости

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