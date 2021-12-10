Вулкан на Канарах постепенно утихает: людям разрешают вернуться домой

Затишье наступило несколько дней назад.

Извержение вулкана на испанском острове Ла-Пальми постепенно утихает, поэтому некоторым эвакуированным жителям позволили вернуться в свои дома.

Об этом сообщает издание El Pais.

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В частности, речь идет о жителях населенного пункта Лос-Льянос-де-Аридани. С началом извержения булкана пересилили около 600 жителей острова. В основном люди живут в гостиницах или родственниках.

Затишье наступило несколько дней назад. Специалисты говорят, что потоки лавы стали менее интенсивными. Некоторые из них совсем остальные не касаются новых территорий. Специалисты фиксируют меньше подземных толчков. Впрочем, о завершении активной фазы извержения говорить рано.

Среда, 16 июля 2012 г. 09:50:00 Images of avance de la colada de lava en el cantil в mirador de Las Hoyas и 9.50 hora Канария/Images of advance of lava flow in cliff from the Hoyas viewpoint at 9.50 am Canarian time pic.twitter. com/Bdg9VpWNSh — INVOLCAN (@involcan) December 8, 2021

Среда, 16 июля 2012 г. 09:50:00 Images of avance de la colada de lava en el cantil в mirador de Las Hoyas и 9.50 hora Канария/Images of advance of lava flow in cliff from the Hoyas viewpoint at 9.50 am Canarian time pic.twitter. com/Bdg9VpWNSh — INVOLCAN (@involcan) December 8, 2021

Напомним, вулкан проснулся на испанском острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей. В общей сложности реки раскаленной скамьи выжгли почти 800 гектаров земли — преимущественно это фермерские угодья. Особенно пострадали банановые и авокадовые плантации. Ранее подобное происходило в 1971 году.

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