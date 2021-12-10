Школьный автобус прошел "лосиный тест": результат вас удивит

Большой электрический автобус показал очень хорошие результаты на треке.

Компания Motiv Power Systems из Калифорнии занимается разработкой автомобильной электроники. Недавно они показали, как работает их новая система курсовой устойчивости.

Для того чтобы показать реальные возможности системы, они провели "лосиный тест", а в качестве автомобиля выбрали электрическую версию школьного автобуса. Об этом сообщается на официальном сайте Motiv Power Systems.

Многие легковушки на скорости до 80 километров в час уже не могут пройти этот тест. А вот автобус с новой системой показал идеальный результат на скорости 112 километров в час.

Это тестирование проводилось для того, чтобы проверить стабильность машины во время острых маневров, например при обходе неожиданных препятствий на дорогах. Разработчики отмечают, что система курсовой устойчивости играет очень важную роль для электрического транспорта, помогая избежать опрокидывания, когда колеса теряют сцепление с дорогой.

Автомобиль тестировали на специальной импровизированной трассе для лосиного теста, на которой расставленные конусы создают коридор. Хорошим результатом считается, когда автомобиль проходит препятствия на скорости 78 километров в час, но это сможет сделать не каждый автомобиль, например Porsche Taycan Cross Turismo проехал конусы на скорости в 74 километра в час.

Учитывая это, результат электрического автобуса в 112 километров в час выглядит просто феноменальным. Однако, скорее всего, ему удалось так разогнаться при маневрировании, из-за другой конфигурации и ширины "коридора".

Напомним, что сразу две модели FIAT провалили краштесты на безопасность.