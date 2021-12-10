Шкільний автобус пройшов “лосиний тест”: результат вас здивує

Великий електричний автобус показав дуже непогані результати на треку.

Компанія Motiv Power Systems з Каліфорнії займається розробкою автомобільної електроніки. Нещодавно вони продемонстрували, як працює їх нова система курсової стійкості.

Для того, щоб показати реальні можливості системи, вони провели “лосиний тест”, а в якості автомобіля обрали електричну версію шкільного автобусу. Про це повідомляється на офіційному сайті Motiv Power Systems.

Багато легковиків на швидкості до 80 кілометрів за годину, вже не можуть пройти цей тест. А ось автобус з новою системою показав ідеальний результат на швидкості у 112 кілометрів за годину.

Це тестування проводилось для того, щоб перевірити стабільність машини під час гострих маневрів, наприклад, під час обходу несподіваних перешкод на дорогах. Розробники відзначають, що система курсової стійкості відіграє дуже важливу роль для електричного транспорту, допомагаючи уникнути перекидання коли колеса втрачають зчеплення з дорогою.

Автомобіль тестували на спеціальній імпровізованій трасі для “лосиного тесту”, на якій розставлені конуси створюють коридор. Гарним результатом вважається, коли автомобіль проходить перешкоди на швидкості 78 кілометрів за годину, але це зможе зробити не кожен автомобіль, наприклад, Porsche Taycan Cross Turismo проїхав конуси на швидкості у 74 кілометри за годину.

Враховуючи це, результат електричного автобусу у 112 кілометрів за годину виглядає просто феноменальним. Однак, швидше за все, йому вдалося так розігнатися при маневруванні, через іншу конфігурацію та ширину "коридору".

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