На испанском острове проснулся вулкан: столбы дыма и потоки лавы

Началась эвакуация людей.
Появились кадры с извержением вулкана Тенегия на испанском острове Пальма в Атлантическом океане.
Фото представляет Associated Press.
На кадрах видно столбы дыма, поднимающийся из-за горы и выброс лавы.
Si. Pero no por mucho tiempo #Lapalmaerupcion https://t.co/qehRxvxOqj pic.twitter.com/AOsRqTz9OO— INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021
Заметим, что о начале извержения сообщил Вулканологический институт Канарских островов в сервисе микроблогов Twitter. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью.
Ранее вулкан извергался в 1971 году.
Video made by our colleague María Asensio who is at one of the lava flows of the eruption ... goosebumps #LaPalmaeruption pic.twitter.com/XlFIOMQ1bi— INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021
Премьер-министр Испании Педро Санчес не поедет в Нью-Йорк, он посетит Канарские острова, где извергается вулкан на острове Пальма. Об этом информирует газета Mundo.
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