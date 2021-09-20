На испанском острове проснулся вулкан: столбы дыма и потоки лавы

На испанском острове проснулся вулкан: столбы дыма и потоки лавы

Началась эвакуация людей.

Появились кадры с извержением вулкана Тенегия на испанском острове Пальма в Атлантическом океане.

Фото представляет Associated Press.

На кадрах видно столбы дыма, поднимающийся из-за горы и выброс лавы.

Заметим, что о начале извержения сообщил Вулканологический институт Канарских островов в сервисе микроблогов Twitter. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью.

Ранее вулкан извергался в 1971 году.

Video made by our colleague María Asensio who is at one of the lava flows of the eruption ... goosebumps #LaPalmaeruption pic.twitter.com/XlFIOMQ1bi — INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021

Премьер-министр Испании Педро Санчес не поедет в Нью-Йорк, он посетит Канарские острова, где извергается вулкан на острове Пальма. Об этом информирует газета Mundo.

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