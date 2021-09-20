Опасные родинки: меланома — факторы риска и профилактика

Меланома может развиться из обычной родинки, которая уже есть у человека на коже.
Меланоциты — клетки, содержится во внешнем слое кожи (эпидермисе) и вырабатывают пигмент ( "краситель"), который и влияет на цвет нашей кожи. Под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу человека, именно благодаря меланоцитам начинается синтез мелатонина, а цвет кожи меняется и мы это видим как загар. Однако стоит помнить, что здоровые меланоциты могут трансформироваться в злокачественное новообразование — меланому.
Об этом информирует МОЗ Украины в Telegram-канале.
Меланома может развиться из обычной родинки, которая уже есть у человека на коже. Когда это происходит, родинка подвергается видимых изменений: изменения формы, четкости края, размера, цвета и толщины. Кроме кожных покровов, меланома может образовываться на слизистой ткани, например, в носу и горле, а также на голове и шее, коже под ногтями.
Меланома может возникать не только в месте, где есть родинка, но и на коже, где ее нет, маскируясь под образовавшуюся родинку, что выглядит необычно.
Меланома: факторы риска
- Светлый фототип кожи (светлая кожа)
- Частый и длительное воздействие ультрафиолета (солярий, привязанность к возгоранию)
- Солнечные ожоги кожи и частая травматизация родинок;
- Наследственность (случаи меланомы у близких родственников).
Первыми симптомами меланомы могут быть:
- Изменение формы, размера и цвета имеющейся родинки;
- Развитие новых пигментных или необычного на вид нароста на коже.
Стоит помнить, какие изменения могут происходить с родинками и как их идентифицировать. Правило АККОРД поможет проконтролировать изменения на вашей коже:
- Асимметрия. Когда форма половины родинки не соответствует другой ее половине.
- Край. Границы родинки неровные или размыты.
- Окрас. На родинке присутствуют оттенки черного, коричневого, участки белого, серого, красного или синего цветов.
- Размер. Если превышает 6 мм или размер резко увеличился за последние пару месяцев.
- Динамика. Если родинка меняется по размеру, форме и цвету или она растет на участке нормальной кожи. Изменение текстуры и консистенции родинки, (становится тверже, образование наростов). Также вас особенно должно насторожить кровоточивость родинок.
Времена, когда загар был в моде, прошли. Сейчас — прежде всего высокий спрос на здоровье. Поэтому, чтобы уменьшить риск образования меланомы, защищайте кожу от солнечных лучей, избегайте ожогов и применяйте солнцезащитные кремы каждый раз, когда выходите на улицу. Старайтесь не травмировать кожу в зонах, где есть родинки, и избегайте их контакта с химическими раздражителями.
"Помните! Любая патология кожи, которая быстро растет или меняется и не исчезает, независимо от того окрашена она или нет, должна быть обследована специалистом. Если у вас на теле появилась новая и необычная родинка, обращайтесь к врачу! ", — предостерегают медики.
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