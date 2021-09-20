Опасные родинки: меланома — факторы риска и профилактика

Меланома может развиться из обычной родинки, которая уже есть у человека на коже.

Меланоциты — клетки, содержится во внешнем слое кожи (эпидермисе) и вырабатывают пигмент ( "краситель"), который и влияет на цвет нашей кожи. Под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу человека, именно благодаря меланоцитам начинается синтез мелатонина, а цвет кожи меняется и мы это видим как загар. Однако стоит помнить, что здоровые меланоциты могут трансформироваться в злокачественное новообразование — меланому.

Об этом информирует МОЗ Украины в Telegram-канале.

Меланома может развиться из обычной родинки, которая уже есть у человека на коже. Когда это происходит, родинка подвергается видимых изменений: изменения формы, четкости края, размера, цвета и толщины. Кроме кожных покровов, меланома может образовываться на слизистой ткани, например, в носу и горле, а также на голове и шее, коже под ногтями.

Меланома может возникать не только в месте, где есть родинка, но и на коже, где ее нет, маскируясь под образовавшуюся родинку, что выглядит необычно.

Меланома: факторы риска

Светлый фототип кожи (светлая кожа)

Частый и длительное воздействие ультрафиолета (солярий, привязанность к возгоранию)

Солнечные ожоги кожи и частая травматизация родинок;

Наследственность (случаи меланомы у близких родственников).

Первыми симптомами меланомы могут быть:

Изменение формы, размера и цвета имеющейся родинки; Развитие новых пигментных или необычного на вид нароста на коже.

Стоит помнить, какие изменения могут происходить с родинками и как их идентифицировать. Правило АККОРД поможет проконтролировать изменения на вашей коже:

Асимметрия. Когда форма половины родинки не соответствует другой ее половине.

Край. Границы родинки неровные или размыты.

Окрас. На родинке присутствуют оттенки черного, коричневого, участки белого, серого, красного или синего цветов.

Размер. Если превышает 6 мм или размер резко увеличился за последние пару месяцев.

Динамика. Если родинка меняется по размеру, форме и цвету или она растет на участке нормальной кожи. Изменение текстуры и консистенции родинки, (становится тверже, образование наростов). Также вас особенно должно насторожить кровоточивость родинок.

Времена, когда загар был в моде, прошли. Сейчас — прежде всего высокий спрос на здоровье. Поэтому, чтобы уменьшить риск образования меланомы, защищайте кожу от солнечных лучей, избегайте ожогов и применяйте солнцезащитные кремы каждый раз, когда выходите на улицу. Старайтесь не травмировать кожу в зонах, где есть родинки, и избегайте их контакта с химическими раздражителями.

"Помните! Любая патология кожи, которая быстро растет или меняется и не исчезает, независимо от того окрашена она или нет, должна быть обследована специалистом. Если у вас на теле появилась новая и необычная родинка, обращайтесь к врачу! ", — предостерегают медики.

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