Гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 сентября 2021 рассказывает, что Овны немало скрывают, а Ракам стоит найти баланс.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Луна"

Вы очень много скрываете. В отношениях расскажите партнеру или партнерше правду. На работе скрытое может стать явным.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ожидайте победы. В отношениях вас ждет успех. А на работе — победное шествие.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Уверенно двигайтесь к своим победам. В любви завоевывает сердца. На работе добавьте активности.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Умеренность"

Не найти свое. В отношениях стоит больше узнать о вторую половинку. На работе найдите баланс.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка кубков"

Время от времени отдыхать. В отношениях стоит сходить на свидание. На работе соберитесь то вместе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Время отойти от того, кто делает вам больно. В отношениях будет трудно. А на работе ожидайте новых испытаний.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Прислушайтесь к мудрым советам. В любви старайтесь больше. На работе добавьте эмоциональности.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Будет больно. В отношениях вас могут обидеть. На работе остерегайтесь врагов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король мечей"

Своими словами вы можете сделать людям больно. В отношениях остерегайтесь подлых людей. На работе проявите интеллектуальную составляющую.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка жезлов"

Вы сами создаете себе проблемы. В любви будут трудности, а на работе — новые проблемы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Впереди — то новое. В отношениях попробуйте что-то новое. А на работе начните новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Сделайте финансовый аудит. В любви выберите одну денежную цель. В движении по карьерной лестнице ищите выгодное.

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