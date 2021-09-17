Таропрогноз на 20-26 сентября: что карты нам предвещают

Карты Таро озвучивают подсказки для наших душ.

Карты Таро часто можно увидеть в фильмах и даже мультфильмах и в последние десятилетия они стали элементом массовой культуры. Правда, они до сих пор ассоциируются только с гаданием, однако их можно использовать в виде метафорических карт, а их послание — в качестве аффирмаций на день, неделю или месяц.

Для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте таропрогноз на 20-26 сентября от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Колесница"

Эта карта рассказывает о силе воли, честности, упрямстве, смелости. Она свидетельствует о желании двигаться вперед, рывке, контроле над мыслями и чувствами, погоне за двумя зайцами, выборе правильного пути, сексуальной силе, достижение успеха, желание победить любой ценой, рискованной авантюре, духовном поиске и поездках.

Ключом к успеху может стать только сильная позиция, самомотивация или упрямство. Именно своим упрямством и силой духа вы добьетесь желаемого или встретите человека, который станет олицетворением этих качеств. Также эта карта может означать конфликт каких-то интересов в вашей жизни. Сейчас вы достигли того момента, когда можно опираться на собственные суждения, а не слушать других.

Вы добьетесь успеха в любых начинаниях и преодолеете все препятствия на жизненном пути. Просто стоит помнить о важности ощущение времени и контроля за ходом событий для получения желаемого. Поэтому не позволяйте успеху вырваться из рук и сами контролируйте ситуацию.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Семерка кубков"

Эта карта свидетельствует о мечтательности, потакании своим слабостям, многообразии возможностей, отсутствии организованности, строительстве воздушных замков, лени и отсутствии инициативы, отрицании неизбежного, уверенности, что вам все по плечу, получении своего куска пирога, иллюзии в любви, многообразие выбора.

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Сейчас перед вами открывается столько возможностей, что вы не можете сосредоточиться на правильном выборе. Также вы находитесь в плену иллюзий о ваших возможностях. И к тому же вы выращиваете свои слабости, ленивые и плывете по течению.

Поэтому нужно поработать со своей дисциплиной и понять, куда двигаться дальше. Не попадайте в ловушки собственного ума. Вам нужно создавать планы, а не зависеть от выбора судьбы.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Тройка пентаклей"

Эта карта сообщает о профессионализме, работе в команде, планировании, она подсказывает о профессиональном росте, материальных благах, грамотной стратегии, осознании своего потенциала, сотрудничестве с людьми, командном духе, признании мастерства, желании разобраться во всех деталях, зависимости от чужого мнения.

Вас ожидает большой успех как результат планирования и работы в команде. Всех гарантирует только объединение с другими людьми. Хорошая организация — лучший способ добиться успеха. Нужно сконцентрироваться на своих знаниях, навыках и профессиональном росте.

Скоро вы включитесь в проект или процесс, в результате которого вы очень заинтересованы. Ваша роль будет четкой и ясной, и вам не придется быть последней спицей в колесе, даже если это вас удовлетворяло.

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