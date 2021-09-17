Таропрогноз на 20-26 вересня: що карти нам віщують

Карти Таро озвучують підказки для наших душ.

Карти Таро часто можна побачити у фільмах і навіть мультиках та за останні десятиліття стали елементом масової культури. Щоправда, вони й досі асоціюються лише з ворожінням, проте їх можна використовувати у вигляді метафоричних карт, а їхні послання - у якості афірмацій на день, тиждень чи місяць.

Для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте таропрогноз на 20-26 вересня від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Колісниця"

Ця карта розповідає про силу волі, чесність, впертість, сміливість. Вона свідчить про бажання рухатися вперед, ривок, контроль над думками та почуттями, погоню за двома зайцями, вибір правильного шляху, сексуальну силу, досягнення успіху, бажання перемогти за будь-яку ціну, ризиковану авантюру, духовний пошук та поїздки.

Ключем до успіху може стати лише сильна позиція, самомотивація або впертість. Саме своєю впертістю і силою духу ви доб'єтеся бажаного або зустрінете людину, яка стане уособленням цих якостей. Також ця карта може означати конфлікт якихось інтересів у вашому житті. Зараз ви досягнули того моменту, коли можете спиратися на власні судження, а не слухати інших.

Ви доб'єтеся успіх у будь-яких починаннях і подолаєте всі перешкоди на життєвому шляху. Просто варто пам'ятати про важливість відчуття часу і контролю за ходом подій для отримання бажаного. Тому не дозволяйте успіху вирватися з рук і самі контролюйте ситуацію.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Сімка кубків"

Ця карта свідчить про мрійливість, леліяння своїх слабкостей, різноманіття можливостей, відсутність організованості, будівництво повітряних замків, лінощі та відсутність ініціативи, заперечення неминучого, впевненість, що вам все до снаги, отримання свого шматка пирога, ілюзії у коханні, різноманіття вибору.

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Зараз перед вами відкривається стільки можливостей, що ви не можете зосередитися на правильному виборі. Також ви перебуваєте у полоні ілюзій про ваші можливості. І до того ж ви вирощуєте свої слабкості, ліниві і пливете за течією.

Тому потрібно попрацювати зі своєю дисципліною і зрозуміти, куди рухатися далі. Не потрапляйте до пасток власного розуму. Вам потрібно створювати плани, а не залежати від вибору долі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Трійка пентаклів"

Ця карта повідомляє про професіоналізм, роботу в команді, планування, вона підказує про професійний ріст, матеріальні блага, грамотну стратегію, усвідомлення свого потенціалу, співробітництво з людьми, командний дух, визнання майстерності, бажання розібратися у всіх деталях, залежність від чужої думки.

Вас очікує великий успіх як результат планування і роботи в команді. Усіх гарантує лише об'єднання з іншими людьми. Хороша організація - найкращий спосіб досягнути успіху. Потрібно сконцентруватися на своїх знаннях, навичках і професійному рості.

Скоро ви включитеся в проєкт або процес, в результаті якого ви дуже зацікавлені. Ваша роль буде чіткою та ясною, і вам не доведеться бути останньою спицею в колесі, навіть якби це вас задовільняло.

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