Росіянин влаштував стрілянину на Єлисейських полях: є постраждалі

Росіянин влаштував стрілянину на Єлисейських полях: є постраждалі

Чоловік, громадянин Росії 1988 року народження, був затриманий і взятий під варту.

У Парижі через стрілянину з пневматичної рушниці на Єлисейських полях затримано чоловіка, який імовірно, є громадянином Росії 1988 року народження.

Про це інформує телеканал BFM TV з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

Чоловік, громадянин Росії 1988 року народження, був затриманий і взятий під варту. Постраждали чотири людини.

Чоловік, якого підозрюють у тому, що стріляв в перехожих на Єлисейських полях, був заарештований. Його підозрюють в тому, що на цьому тижні він стріляв в декількох перехожих.

Затримання стало можливим завдяки свідку інциденту, який повідомив про те, що сталося поліції.

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