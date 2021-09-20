Росіянин влаштував стрілянину на Єлисейських полях: є постраждалі

Чоловік, громадянин Росії 1988 року народження, був затриманий і взятий під варту.
У Парижі через стрілянину з пневматичної рушниці на Єлисейських полях затримано чоловіка, який імовірно, є громадянином Росії 1988 року народження.
Про це інформує телеканал BFM TV з посиланням на джерело, близьке до розслідування.
Чоловік, громадянин Росії 1988 року народження, був затриманий і взятий під варту. Постраждали чотири людини.
Чоловік, якого підозрюють у тому, що стріляв в перехожих на Єлисейських полях, був заарештований. Його підозрюють в тому, що на цьому тижні він стріляв в декількох перехожих.
Затримання стало можливим завдяки свідку інциденту, який повідомив про те, що сталося поліції.
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