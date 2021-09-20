Россиянин устроил стрельбу на Елисейских полях: есть пострадавшие

Мужчина, гражданин России 1988 года рождения, был задержан и взят под стражу.
В Париже из-за стрельбы из пневматического ружья на Елисейских полях задержан мужчина, который предположительно, является гражданином России 1988 года рождения.
Об этом информирует телеканал BFM TV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Мужчина, гражданин России 1988 года рождения, был задержан и взят под стражу. Пострадали четыре человека.
Мужчина, подозреваемый в том, что стрелял в прохожих на Елисейских полях, был арестован. Его подозревают в том, что на этой неделе он стрелял в нескольких прохожих.
Задержание стало возможным благодаря свидетелю инцидента, который сообщил о произошедшем полиции.
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