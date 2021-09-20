"Танцы со звездами": Александра Зарицкая рассекретила, насколько похудела

Звезда станцевала фокстрот.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в прямом эфире "Танцев со звездами" рассекретила, насколько похудела.

Танцы отнимают много сил и энергии. И это сказалось на фигуре певицы. Как сообщила исполнительница, она похудела.

"Я стала легче на четыре килограмма за эту неделю", — поделилась Зарицкая.

Судьи оценили высоко ее фокстрот.

"Сашенька, ты такая молодец. Ты живое доказательство всем девочкам, что с такими формами можно быть очень легкой в танце. Ты просто летала на паркете. Это было очень круто", — прокомментировала выступление Оля Полякова.

В общем, судьи поставили ей 31 балл.

Напомним, ранее Евгения Власова в мини-платье выполнила соблазнительный танец. Артистка также призналась, что ссорилась с партнером.

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