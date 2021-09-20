На Прикарпатье браконьеры убили краснокнижную птицу

Скопу в свое время окольцевали в Финляндии.

На Прикарпатье, в одном из охотничьих угодий, браконьеры подстрелили редкостную птицу — скопу, которая занесена в Красную книгу.

Об этом рассказал заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко.

Также читайте Хрен впервые попал в Красную книгу

Инцидент произошел в селе Междуречье Долинского района Ивано-Франковской области.

"Снова в охотничьих угодьях убивают редкостных птиц. Скопа (ККУ) подбитая браконьерами на рыборазводных прудах. Кольцо металлическое — Музея зоологии Хельсенки (Финляндия) М-74967. Цветовое желтое — TAN", — написал Бучко.

К сожалению птица не выжила. По словам Бучко, человек на фото нашел птицу еще живой и сообщил зоозащитникам. Однако в комментариях обратили внимание на ряд несоответствий: "Почему я ему не верю? Охотничьи собаки, одежда соответствующая и делать такие фото, вместо того, чтобы хватать и везти птицу в клинику".

"Не исключено, что это и охотник сам и убил эту птицу, а попробуйте доказать. В дикой природе скрыть убийство очень легко", — ответил Бучко.

Напомним, что в оккупированном Крыму нашли "кладбище" убитых дельфинов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку