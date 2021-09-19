"Танцы со звездами": Евгения Власова в мини-платье выполнила соблазнительный танец

Артистка также призналась, что ссорилась с партнером.
Певица и участница проекта "Танцы со звездами" Евгения Власова станцевала драйвовый и соблазнительный танец.
В третьем эфире звезда решила кардинально изменить свой стиль. Она станцевала в мини-платье ча-ча-ча. Звезда раскрылась и показала всю свою сексуальность. Поэтому номер артистки получился довольно таки соблазнительный и драйвовый. А вот ее партнер Макс Леонов выступил в латексном костюме, на котором был изображен красный крест возле сердца.
Судьи оценили ее выступление и похвалили новый стиль.
"Наконец это произошло. Я увидел то, что хотел увидеть. В твоем выступлении я увидел кокетливость и обольстительность. Танцевали бедра, было удовольствие", — прокомментировал Влад Яма.
Судьи оценили ее выступление в 28 баллов.
Кстати, Евгения Власов призналась, что они во время репетиций ссорились со своим партнером.
"Мы иногда не понимаем друг друга. Он эмоциональный, я также, поэтому бывает, что ссоримся", — рассказала Евгения.
Поэтому, несмотря на ссору, они станцевали хорошо.
Напомним, недавно Джамала станцевала крымскотатарский танец. Изюминкой номера стало то, что артистка во время танца запела.