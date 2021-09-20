На Прикарпатті браконьєри вбили червонокнижного птаха

Скопу свого часу окільцювали у Фінляндії.

На Прикарпатті, в одному із мисливських угідь, браконьєри підстрелили рідкісного птаха – скопу, яка занесена до Червоної книги.

Про це розповів заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко.

Також читайте Хрін вперше потрапив до Червоної книги

Інцидент трапився у селі Міжріччя Долинського району Івано-Франківської області.

"Знову у мисливських угіддях вбивають рідкісних птахів. Скопа (ЧКУ) підбита браконьєрами на риборозплідних ставках. Кільце металічне — Музею зоології Хельсенкі (Фінляндія) М-74967. Кольорове жовте — TAN", — написав Бучко.

На жаль птах не вижив. За словами Бучка, чоловік на фото знайшов птаха ще живим і повідомив зоозахисників. Проте у коментарях звернули увагу на низку невідповідностей: "Чому я йому не вірю? Мисливські собаки, одяг відповідний і робити такі фото, замість того, щоб хапати і везти птицю у клініку".

"Не виключено, що це й мисливець сам і гепнув цього рідкісного птаха, а спробуйте довести. У дикій природі приховати вбивство дуже легко", — відповів Бучко.

Нагадаємо, що в окупованому Криму знайшли "кладовище" вбитих дельфінів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання