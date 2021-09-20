"Танці з зірками": Олександра Заріцька розсекретила, наскільки схудла

Зірка станцювала фокстрот.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька у прямому ефірі "Танців з зірками" розсекретила, наскільки схудла.

Так, танці забирають багато сил та енергії. І це позначилося на фігурі співачки. Як повідомила виконавиця, вона схудла.

"Я стала легшою на чотири кілограми за цей тиждень", - поділилась Заріцька.

Судді оцінили високо її фокстрот.

"Сашенько, ти така молодець. Ти живий доказ усім дівчаткам, що з такими формами можна бути дуже легкою в танці. Ти просто літала на паркеті. Це було дуже круто", - прокоментувала виступ Оля Полякова.

Загалом, судді поставили їй 31 бал.

Нагадаємо, раніше Євгенія Власова у мінісукні виконала спокусливий танець. Артистка також зізналась, що сварилась з партнером.

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