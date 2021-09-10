На базе ВВС США объявили режим ЧС из-за сообщения о стрельбе

На базе ВВС США объявили режим ЧС из-за сообщения о стрельбе

Объект временно закрыли.

На базе Военно-воздушных сил США Райт-Паттерсон в Огайо в четверг, 9 сентября, из-за сообщения о стрельбе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Об этом говорится на Twitter-странице 88-го крыла авиабазы.

"Примерно в 21:25 службы безопасности отреагировали на сообщение об активном стрелке в Национальном центре воздушно-космической разведки в зоне А", — говорится в сообщении.

Объект временно закрыли, информация уточняется. Следите за обновлениями.

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