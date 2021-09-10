10 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В Украине 10 сентября празднуют День нефтяника.

Какой сегодня день

В пятницу, 10 сентября, в мире отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств и Международный день гинекологического здоровья. В Украине этот день отмечают День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, в Гонконге — Национальный день учителя, в Гондурасе — Национальный день ребенка.

Памятные даты 10 сентября

1856 — окончание Крымской войны, поражение Российской империи коалиции Османской империи, Великобритании, Французской империи и Сардинского Королевства.

1919 — на Парижской мирной конференции заключен Сен-Жерменский договор, признавший право Румынии на Буковину, Чехословакии — на Закарпатье, а также суверенитет Антанты над Галичиной; Австро-Венгрия прекратила свое существование.

1941 — в тюрьмах Киева советскими спецслужбами без суда расстреляны все заключенные.

1989 — Венгрия открыла свои западные границы для беженцев из Восточной Германии, что ознаменовало первый прорыв "берлинской стены".

Венгерские таможенники проверяют паспорта восточных немцев на венгерской стороне австро-венгерской границы в сентябре 1989 года. Тысячи восточных немцев пересекали границу после того, как венгерские власти сняли ограничения на поездки. / Associated Press

Церковный праздник сегодня 10 сентября

10 сентября чтят память двух святых: Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого.

Святая Анна из Иерусалима была благочестивой вдовой, которая принадлежала к той категории избранных, приняли Иисуса Христа в детском возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм. Встретив Марию с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме, она узнала в нем будущего спасителя.

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Святой Савва Крыпецкий, или Псковский, жил в 15 веке. Приняв монашеский постриг на Афоне, он отправился в Псков и поселился недалеко от города, в уединенной Крыпецкой пустыне. Савва придерживался строгого поста, а все свободное время проводил в молитвах. К нему часто приходили люди за советом и благословением. Однажды к Савве приехал Псковский князь Ярослав вместе с больной женой; после молебна женщина чудом исцелилась. Известно, что преподобный учил мирян соблюдать чистоту — телесную и нравственную, отстаивал праведный образ жизни людей. Даже после смерти Савва не оставил свою усадьбу, а многократно оказывал ей помощь, например, однажды защитил от разбойников, а их главаря заставил покаяться.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя ходить к родителям невесты и свататься

Нельзя ходить в лес

Нельзя оставлять на поле зерно

Нельзя ссориться

Приметы на 10 сентября

На Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые составляли в скирды — отсюда и название праздника, Скирдники. Крестьяне спешили убрать хлеб до наступления непогоды и холодов. На Руси в это время славили урожай, устраивая большие праздники и ярмарки.

УНИАН

Именно в этот день молились об избавлении от пьянства. А вот свататься на Анну и Савву не стоит: приход жениха в гости к родителям невесты обещал беду.

Если березы желтеют с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу — поздней.

Если погода сухая, то холода скоро наступят.

Если журавли и дикие гуси в теплые края еще не улетели, то зима будет поздней и теплой.

Дождь с грозой — к теплой осени.

Много орехов и желудей — к хорошему урожаю озимых.

Листья на берегу пожелтели — в лесу много опят будет.

Именины 10 сентября

День ангела (именины) сегодня, 10 сентября, празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнат, Иларион, Иосиф, Леонтий, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.

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