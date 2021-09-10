Три знака, которые сегодня могут признаваться в любви

День, когда – вопреки традиционным наставлениям – звезды советуют не только не скрывать свои эмоции, но и дать им полноценный выход. Правда, это не значит, что нужно вести себя неподобающим образом, устраивая скандалы и истерики, речь, скорее всего, идет о том, не стоит сдерживать свои чувства: можно – и нужно – демонстрировать свою привязанность и признаваться в любви.

Сегодня, 10 сентября, признаваться в любви можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них рассказать близкому человеку о своих чувствах рекомендуется особенно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, как правило, не спешат открывать свою душу другим людям, даже если речь идет о тех, кого они любят. Но сегодня звезды рекомендуют изменить собственным принципам и рассказать тому, к кому они испытывают романтические чувства, об их существовании. Возможно, этому человеку надоело подвешенное состояние, в котором его постоянно держат представители знака, то давая многозначительные обещая, то демонстрируя ледяную холодность, и они готовы уйти из их жизни – нужно их задержать.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки крайне редко признаются кому-либо в своих чувствах – представители самого скромного знака Зодиака настолько сильно боятся получить отказ, что лучше промолчат, чем признаются в любви. Возможно, зачастую их опасения имеют смысл, но сегодняшний день категорически не похож на другие, поэтому звезды рекомендуют им рискнуть – велика вероятность того, что они наконец-то получат выигрыш, на который рассчитывают: услышат ответное признание, так что стоит поторопиться.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы чаще всего уверены в том, что признаваться в любви должны исключительно им – негоже особам королевской крови, каковыми они себя считают, открывать свои чувства. Но и сегодня им, скорее всего, захочется сделать то, чего они обычно себе не позволяют: рассказать человеку, к которому испытывают симпатию, о своей к нему привязанности. Неожиданно для самих себя они поймут, что этот процесс совсем не роняет их достоинство, а, напротив, доставляет удовольствие.

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