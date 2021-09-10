Три знаки, які сьогодні можуть зізнаватися в коханні

День, коли — всупереч традиційним настановам — зірки радять не тільки не приховувати свої емоції, але і дати їм повноцінний вихід. Щоправда, це не означає, що потрібно поводитися неналежним чином, влаштовуючи скандали і істерики, швидше за все, йдеться про те, що не варто стримувати свої почуття: можна — і треба — демонструвати свою прихильність і зізнаватися в коханні.

Сьогодні, 10 вересня, зізнаватися в коханні можна представникам всіх знаків зодіаку, але трьом із них розповісти близькій людині про свої почуття рекомендується особливо.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, як правило, не поспішають відкривати свою душу іншим людям, навіть якщо йдеться про тих, кого вони кохають. Але сьогодні зірки рекомендують зрадити власні принципи і розповісти тому, до кого вони відчувають романтичні почуття, про їхнє існування. Можливо, цій людині набрид підвішений стан, в якому її постійно тримають представники знака, то даючи багатозначні обіцяючи, то демонструючи крижану холодність, і вони готові піти з їхнього життя — потрібно їх затримати.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки вкрай рідко зізнаються будь-кому в своїх почуттях — представники найскромнішого знака зодіаку настільки сильно бояться отримати відмову, що краще промовчать, ніж зізнаються в коханні. Можливо, найчастіше їхні побоювання мають сенс, але сьогоднішній день категорично не схожий на інші, тому зірки рекомендують їм ризикнути — велика ймовірність того, що вони нарешті отримають виграш, на який розраховують: почують у відповідь зізнання, так що варто поквапитися.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви найчастіше впевнені в тому, що зізнаватися в коханні повинні винятково їм — не личить особам королівської крові, якими вони себе вважають, відкривати свої почуття. Але і сьогодні їм, швидше за все, захочеться зробити те, чого вони зазвичай собі не дозволяють: розповісти людині, до якої відчувають симпатію, про свою до неї прихильність. Несподівано для самих себе вони зрозуміють, що цей процес зовсім принижує їхню гідність, а, навпаки, приносить задоволення.

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