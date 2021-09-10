Блінкен заявив, що США підтримують регулярні контакти з "Талібаном"

США обіцяють надалі допомагати усім американцям, які хочуть залишити Афганістан.
США підтримують регулярні контакти з представниками радикального ісламістського руху "Талібан" і готові допомогти усім американцям, які хочуть виїхати з Афганістану.
Про це йдеться у заяві державного секретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій на сайті Держдепу.
Очільник зовнішньополітичного відомства США зазначив, що вранці в четвер з Кабула вилетів додатковий евакуаційний рейс Qatar Airways з американцями на борту.
"Ми підтримуємо регулярні - зазвичай щоденні - контакти з американцями, які залишаються в Афганістані. Ми надали їм, зокрема тим, хто перебував на борту цього рейсу, конкретні вказівки і інструкції", - вказав Блінкен.
Дипломат привітав дії "Талібану" щодо "полегшення" здійснення цього польоту, зокрема дотримання зобов'язання дозволити власникам проїзних документів залишити країну.
"Наша команда в Досі, а також спеціальний представник Залмай Халілзад в останні дні підтримували регулярні контакти з офіційними особами руху "Талібан", - додав держсек.
Він також запевнив, що США продовжать допомагати своїм громадянам та іншим особам залишити Афганістан.
"Наше послання тим, хто залишається в Афганістані, просте: якщо ви хочете залишити Афганістан, ми допоможемо вам у цьому", - наголосив Блінкен.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Талібану", який напередодні оголосив склад нового уряду Афганістану, "необхідно заслужити" легітимність і міжнародну підтримку.